События

20:45 14.04.2020

Первого замглавы КГГА Поворозника уличили на взятке, задержан посредник, в КГГА идут обыски

1 мин читать
Первого замглавы КГГА Поворозника уличили на взятке, задержан посредник, в КГГА идут обыски

В помещениях Киевской городской государственной администрации (КГГА) в настоящее время проводятся обыски после того, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задокументировали вымогательство первым заместителем председателя КГГА Николай Поворозником неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика, сообщает ТСН во вторник вечером со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Согласно информации, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс по другому объекту строительства.

В эфире ТСН были продемонстрированы фотографии с места обысков и задержания посредника.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением или опровержением этой информации.

Теги: #взятка #кгга #обыски
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:02 13.04.2020
На электронные сервисы КГГА осуществляется кибератака

На электронные сервисы КГГА осуществляется кибератака

17:17 09.04.2020
Списки адресов с заболевшими Covid-19 киевлянами неправдивые, правоохранители проверяют источники ее распространения

Списки адресов с заболевшими Covid-19 киевлянами неправдивые, правоохранители проверяют источники ее распространения

19:26 08.04.2020
Задержанному при получении взятки в $50 тыс. чиновнику ГФС и посреднику сообщили о подозрении

Задержанному при получении взятки в $50 тыс. чиновнику ГФС и посреднику сообщили о подозрении

03:19 01.04.2020
Дело о взятке за разрешение от правоохранителя на торговлю пиротехникой направлено в суд – ГБР

Дело о взятке за разрешение от правоохранителя на торговлю пиротехникой направлено в суд – ГБР

16:48 31.03.2020
Ермак заявляет, что депутат Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост замминистра человека из прошлой власти, работавшего ранее в КГГА

Ермак заявляет, что депутат Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост замминистра человека из прошлой власти, работавшего ранее в КГГА

14:10 31.03.2020
В Киеве увеличили количество транспортных средств на наиболее загруженных спецмаршрутах

В Киеве увеличили количество транспортных средств на наиболее загруженных спецмаршрутах

05:26 27.03.2020
Полицейский предстанет перед судом по подозрению в получении 39 тыс. грн взятки

Полицейский предстанет перед судом по подозрению в получении 39 тыс. грн взятки

17:40 26.03.2020
УГО не против использования VIP-палат в больницах Киева всеми гражданами

УГО не против использования VIP-палат в больницах Киева всеми гражданами

09:25 26.03.2020
В Харькове военврач Нацгвардии требовал $1,5 тыс. и за освобождение срочника от военной службы по состоянию здоровья

В Харькове военврач Нацгвардии требовал $1,5 тыс. и за освобождение срочника от военной службы по состоянию здоровья

02:21 26.03.2020
Экс-главе межрегионального управления Минюста избрана мера пресечения в виде залога и ношение электронного браслета

Экс-главе межрегионального управления Минюста избрана мера пресечения в виде залога и ношение электронного браслета

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг в 13:00

Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Чернобыльской зоне" безвозвратно уничтожены более 30% туристических объектов - директор турагентства

В Сторожинце умер 80-летний мужчина с подозрением на Covid-19

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг - Арахамия

Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

Штат Нью-Йорк достиг пика распространения коронавируса

Закон о продаже земли не поддерживают 60% украинцев, 46% против сотрудничества с МВФ

Свыше половины украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса - соцопрос КМИС

Пасхальные богослужения в храмах УПЦ (МП) будут транслироваться по ТВ, верующие смогут молиться на улице с соблюдением санитарных норм

В Донецкой области во время учений взорвался миномет, один военнослужащий погиб, восем ранены - ГБР

Положительно к Зеленскому относятся 44% украинцев, к Шмыгалю 12% - соцопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА