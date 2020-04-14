События

20:04 14.04.2020

В "Чернобыльской зоне" безвозвратно уничтожены более 30% туристических объектов - директор турагентства

2 мин читать
В "Чернобыльской зоне" безвозвратно уничтожены более 30% туристических объектов - директор турагентства

В зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в результате лесных пожаров сгорели более 30% туристических объектов, сообщил директор агентства "Чернобыль тур" Ярослав Емельяненко.

"Более 30% туристических локаций потеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха... Потеряны полностью много сел полесских... Потеряны даже некоторые металлические локации", - заявил он в эфире hromadske.

Емельяненко отметил, что планируются переговоры с администрацией для восстановления части локаций.

"Возможно даже с использованием современных технологий, как дополненная реальность. Потому что мы должны показать людям, которые приезжают, по крайней мере, что здесь было", - объяснил он.

Емельяненко подчеркнул, что основные локации, такие как режимный город Чернобыль, город Чернобыль-2, военный городок с радиолокационной станцией и город Припять не пострадали.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. После этого возникали новые очаги горения, продолжалась их ликвидация. В то же время огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещался из-за ветра, и в результате добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения.

После 16.00 13 апреля произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, огонь стало сложно контролировать. Кроме того, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 500м. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара: в понедельник пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Дождь, который прошел на данной территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

Днем в ГСЧС сообщили, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить, но спасателям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, оставшееся после пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения не повышался.

Теги: #чаэс #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:06 14.04.2020
Зеленский о ситуации в зоне ЧАЭС: никто не будет скрывать правду, радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы

Зеленский о ситуации в зоне ЧАЭС: никто не будет скрывать правду, радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы

17:36 14.04.2020
Пожар в "чернобыльской зоне" не представлял опасности для ядерных объектов, инфраструктура не пострадала

Пожар в "чернобыльской зоне" не представлял опасности для ядерных объектов, инфраструктура не пострадала

15:20 14.04.2020
В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами

В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами

14:45 14.04.2020
Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

13:42 14.04.2020
Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

23:23 13.04.2020
Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС о ситуации в Чернобыльской зоне

Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС о ситуации в Чернобыльской зоне

22:14 13.04.2020
Полицейские поймали еще одного правонарушителя, причастного к пожару в зоне ЧАЭС

Полицейские поймали еще одного правонарушителя, причастного к пожару в зоне ЧАЭС

21:57 13.04.2020
Геращенко заявил, что возгорание хранилищ ядерных отходов в зоне отчуждения полностью исключено

Геращенко заявил, что возгорание хранилищ ядерных отходов в зоне отчуждения полностью исключено

20:57 13.04.2020
В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдаются верховые пожары - Госагентство по управлению зоной отчуждения

В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдаются верховые пожары - Госагентство по управлению зоной отчуждения

20:18 13.04.2020
Угрозы для ЧАЭС и хранилища отработанного топлива нет, утверждают в ГСЧС

Угрозы для ЧАЭС и хранилища отработанного топлива нет, утверждают в ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первого замглавы КГГА Поворозника уличили на взятке, задержан посредник, в КГГА идут обыски

Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг в 13:00

Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Первого замглавы КГГА Поворозника уличили на взятке, задержан посредник, в КГГА идут обыски

В Сторожинце умер 80-летний мужчина с подозрением на Covid-19

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг - Арахамия

Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

Штат Нью-Йорк достиг пика распространения коронавируса

Закон о продаже земли не поддерживают 60% украинцев, 46% против сотрудничества с МВФ

Свыше половины украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса - соцопрос КМИС

Пасхальные богослужения в храмах УПЦ (МП) будут транслироваться по ТВ, верующие смогут молиться на улице с соблюдением санитарных норм

В Донецкой области во время учений взорвался миномет, один военнослужащий погиб, восем ранены - ГБР

Положительно к Зеленскому относятся 44% украинцев, к Шмыгалю 12% - соцопрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА