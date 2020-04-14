События

19:34 14.04.2020

Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

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Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

В ночь на 16 апреля всем водителям и пассажирам транспорта на въездах в Киев будут обязательно измерять температуру, и если у кого-то она будет выше 37,5 градусов и будут наблюдаться признаки острого респираторного заболевания, человека будут тестировать на наличие коронавирусной болезни и отправлять на самоизоляцию.

Как сообщается на странице Киевской городской государственной администрации в Facebook, об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В случае же, если температура тела у въезжающего в столицу будет превышать 38 градусов и у него будут симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), то будет вызываться бригада скорой (экстренной) медицинской помощи для госпитализации больного, говорится в сообщении.

В то же время, если в Киев направляется человек с нормальной температурой, после термометрии он сможет свободно проехать.

"Норма об обязательной термометрии начнет действовать с 00:00 16 апреля на основных въездах в столицу. Обеспечивать ее выполнение будет полиция совместно с медиками. Проверять будут автобусы и микроавтобусы, грузовые и грузопассажирские автомобили и легковые автомобили, которые перевозят более трех человек включительно с водителем", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #коронавирус #температура
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