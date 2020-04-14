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19:10 14.04.2020

Штат Нью-Йорк достиг пика распространения коронавируса

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Штат Нью-Йорк достиг пика распространения коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в штате Нью-Йорк достигла своего пика, заявил губернатор Эндрю Куомо.

"Предполагаю, что мы достигли пика распространения коронавируса", - сказал он в ходе пресс-конференции во вторник.

По его словам, средний трехдневный показатель по госпитализации больных COVID-19 немного снизился. Тем не менее, количество пациентов, поступающих в больницы ежедневно, по-прежнему велико, добавил Куомо.

"Вчера к нам поступили 1600 новых пациентов", - сообщил губернатор. Он подчеркнул, что 64% госпитализированных приходится на город Нью-Йорк, 22% - на Лонг-Айленд.

Куомо отметил, 10 834 человека в штате Нью-Йорк стали жертвами коронавируса, за последние 24 часа умерли 778 человек, тогда как в воскресенье сообщалось о 671 умершем.

Губернатор не назвал общее число зараженных COVID-19. По данным CNN, на настоящий момент в штате Нью-Йорк зафиксировано 196 146 случаев заражения.

Теги: #коронавирус #нью_йорк
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