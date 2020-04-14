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19:04 14.04.2020

Свыше половины украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса - соцопрос КМИС

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Свыше половины украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса - соцопрос КМИС

54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавирусной болезни, тогда как в марте таких было лишь 43%, свидетельствуют результаты социсследования "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-11 апреля.

26% респондентов больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине, чем экономических последствий карантина (в марте - 34%); 13% не опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев (в марте - 14%).

Тем респондентам, кто имеет работу и является нанятым работником, ставился вопрос о том, какие у них возникали сложности на работе (можно было выбрать все подходящие ответы): невыплата зарплаты - 4% (в марте - 3%), предложили уйти в неоплачиваемый отпуск - 17% (в марте - 12%); предложили уволиться по сокращению - 2% (в марте - 2%); предложили согласиться на снижение зарплаты - 6% (в марте 6%). У 74% занятых ни одной из этих проблем пока не возникало (в марте - 74%).

Говоря о проблемах и сложностях, которые их сейчас беспокоят, респонденты чаще всего называли такие (можно было выбрать до трех ответов): переживают за здоровье близких - 36%; сильно выросли цены на продукты питания - 29%; возникли финансовые трудности - 26%; сложно купить средства индивидуальной защиты: маску, перчатки, жидкость для дезинфекции - 20%.

Опасаются, что не смогут получить медицинскую помощь в случае необходимости, 20%; респондент сам боится заболеть - 13%; постоянно переживает из-за неопределенности ситуации - 13%; сложно сидеть дома и не выходить на улицу - 12%; нужно поехать в другой населенный пункт, а транспорт не ходит - 11%; нужно ездить на работу, а общественный транспорт почти не работает - 10%; респондента отправили в неоплачиваемый отпуск - 5%; респонденту грозит потеря работы - 5%; стало сложно вести свою предпринимательскую деятельность - 5%; возникли сложности с покупкой продуктов питания и необходимых в быту вещей - 4%.

Опрос проводился CATI-методом (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 2000 интервью во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Теги: #кмис #опрос
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