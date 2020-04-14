События

18:45 14.04.2020

В Донецкой области во время учений взорвался миномет, один военнослужащий погиб, восем ранены - ГБР

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В Донецкой области во время учений взорвался миномет, один военнослужащий погиб, восем ранены - ГБР

В Донецкой области на одном из военных полигонов во время проведения плановых учебных стрельб взорвался миномет, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По предварительной информации, взрыв произошел 14 апреля около 11:40.

"Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени", - указывается в сообщении.

На данный момент проводится осмотр места происшествия, допросы участников и очевидцев происшествия, а также следственные эксперименты. Готовятся ходатайства о назначении соответствующих экспертиз.

Как сообщает Офис генерального прокурора, по факту гибели военнослужащего-контрактника и ранения 8 военнослужащих ВСУ было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводят следователи территориального управления ГБР в г. Краматорске, процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Донецкого гарнизона военной прокуратуры объединенных сил.

Теги: #донецкая_область #гбр
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