События

18:45 14.04.2020

Положительно к Зеленскому относятся 44% украинцев, к Шмыгалю 12% - соцопрос

2 мин читать
Положительно к Зеленскому относятся 44% украинцев, к Шмыгалю 12% - соцопрос

Доля украинцев, которые положительно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, за месяц снизилась с 46% до 44%, а которые положительно относятся к премьер-министру Денису Шмыгалю, возраста с 11% до 12". Об этом свидетельствуют результаты соццисследования "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-11 апреля.

В то же время нейтрально к Зеленскому относятся 31% респондентов (в марте - 33%), отрицательно - 25% (в марте - 21%). К Шмыгалю нейтрально относятся 60% тех, кто знает политика (в марте - 65%), отрицательно - 29% (в марте - 25%).

К председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 49% (в марте - 51%), отрицательно - 23% (в марте - 21%).

К министру внутренних дел Украины Арсену Авакову положительно относятся 14% (в марте - 12%) тех, кто знает политика, нейтрально - 54% (в марте - 53%), отрицательно - 32% (в марте - 35%).

Ко главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 51% (в марте - 56%), отрицательно - 42% (в марте - 38%).

32% украинцев слышали о скандале с видеозаписями брата Ермака. Среди них 38% считают, что президент Зеленский должен отправить руководителя своего офиса Ермака в отставку, 50% - что должен отстранить на время расследования, а решение об отставке или продолжении работы принимать по результатам расследования; а 3% считают, что Зеленский не должен никак реагировать на публикации этих видеозаписей.

Опрос проводился CATI-методом (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 2000 интервью во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Теги: #верховная_рада #опрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:04 14.04.2020
Свыше половины украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса - соцопрос КМИС

Свыше половины украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса - соцопрос КМИС

18:43 14.04.2020
Внеочередное заседание Рады состоится в конце этой или в начале следующей недели - Разумков

Внеочередное заседание Рады состоится в конце этой или в начале следующей недели - Разумков

17:51 14.04.2020
Внеочередное заседание Рады состоится в четверг в 13:00

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг в 13:00

17:34 14.04.2020
Половина украинцев считает справедливым налогообложение около 10% дохода - опрос

Половина украинцев считает справедливым налогообложение около 10% дохода - опрос

16:45 14.04.2020
Профильный комитет Рады может закончить рассмотрение поправок к "банковскому" законопроекту 22 апреля – нардеп Железняк

Профильный комитет Рады может закончить рассмотрение поправок к "банковскому" законопроекту 22 апреля – нардеп Железняк

16:44 14.04.2020
Заседание профильного для законопроекта по банкам комитета Рады перенесли на 21 апреля – нардеп Южанина

Заседание профильного для законопроекта по банкам комитета Рады перенесли на 21 апреля – нардеп Южанина

16:21 14.04.2020
Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект ОПЗЖ о референдумах по народной инициативе коррупционным - Юрчишин

Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект ОПЗЖ о референдумах по народной инициативе коррупционным - Юрчишин

13:01 14.04.2020
Законопроект об изменениях в регламент Рады заблокировать нельзя, поскольку время на подачу правок прошло - нардеп Кравчук

Законопроект об изменениях в регламент Рады заблокировать нельзя, поскольку время на подачу правок прошло - нардеп Кравчук

11:52 14.04.2020
На кладбище на поминальные дни не собираются идти более половины украинцев

На кладбище на поминальные дни не собираются идти более половины украинцев

11:30 14.04.2020
Подавляющее большинство украинцев поддерживает усиление карантинных мер на время Пасхи, не планируют идти в церковь - опрос

Подавляющее большинство украинцев поддерживает усиление карантинных мер на время Пасхи, не планируют идти в церковь - опрос

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

Внеочередное заседание Рады состоится в четверг в 13:00

Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

ПОСЛЕДНЕЕ

Всех въезжающих в Киев с симптомами ОРВИ и температурой выше 38 будут госпитализировать

Штат Нью-Йорк достиг пика распространения коронавируса

Закон о продаже земли не поддерживают 60% украинцев, 46% против сотрудничества с МВФ

Пасхальные богослужения в храмах УПЦ (МП) будут транслироваться по ТВ, верующие смогут молиться на улице с соблюдением санитарных норм

В Донецкой области во время учений взорвался миномет, один военнослужащий погиб, восем ранены - ГБР

Чорновил просит суд об отводе следственного судьи, ходатайство о мере пресечения пока не рассматривается

Печерский суд избирает меру пресечения Черновол, у здания суда проходит митинг в поддержку активистки Майдана

Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник

Пожар в "чернобыльской зоне" не представлял опасности для ядерных объектов, инфраструктура не пострадала

В Ривненской области определены 16 мест обсервации для вернувшихся из-за границы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА