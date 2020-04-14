Внеочередное заседание Рады состоится в четверг в 13:00

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 16 апреля, в 13:00, заявляет народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Внеочередное заседание ВР назначается на "чистый четверг", послезавтра, 16 апреля, на 13:00. Будем чистить регламент от поправочного спама", - написал Качура во вторник в своем канале в Telegram.

Как сообщалось, ко второму чтению к законопроекту №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" народные депутаты подали 16 тыс 335 правок, что стало абсолютным рекордом в истории украинского парламентаризма.

Вечером 13 марта заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что в среду, 15 марта, будет созвано внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос изменении в регламент работы парламента с целью сделать невозможным блокировку принятия решения посредством подачи огромного числа правок.