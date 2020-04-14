Двое украинских военных ранены на Донбассе во вторник
Две украинских военнослужащих получили ранения во вторник вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.
"По состоянию на 17:00… 14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям Объединенных сил… Двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь, они эвакуированы в военное медицинское учреждение", - говорится в сообщении.