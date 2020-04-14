Пожар в "чернобыльской зоне" не представлял опасности для ядерных объектов, инфраструктура не пострадала

В результате лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции погибших удалось избежать жертв и урона для инфраструктуры, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Никто не погиб. Не пострадали объекты инфраструктуры. К сожалению, и это неизбежно при лесных пожарах, пострадала природа - погибли растения и животные. Если бы не четкие и профессиональные действия спасателей и особенно летчиков пожарной авиации, совершивших как на войне почти тысячу самолётовылетов, то ущерб был бы в десятки раз большим", - написал Геращенко на своей странице в Facebook во вторник.

Он опубликовал фотографии с места пожара, куда вылетел ранее во вторник и сообщил, что в настоящее время в зоне отчуждения местами остались очаги тления, которые тушат с воздуха вертолеты, а где может подъехать пожарная машина - люди.

"Наши спасатели в первую очередь защищали от огня объекты критической инфраструктуры. Не давали огню продвинуться в сторону города Припять, Чернобыльской атомной электростанции и хранилищ ядерных отходов. Природа помогла спасателям покончить с этим пылающим адом. Никакой опасности для ядерных объектов зоны отчуждения данный пожар не представлял", - рассказал Геращенко.

Замглавы МВД выразил уверенность, что после столько масштабного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС "будут приняты меры по комплексу инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение масштабных пожаров".

"Ну и конечно полиция будет безжалостно преследовать и привлекать к ответственности за умышленный поджог леса и нарушение правил обращении с огнём", - добавил Геращенко.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. После этого возникали новые очаги горения, продолжалась их ликвидация. В то же время огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещался из-за ветра, и в результате добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения.

После 16.00 13 апреля произошло ухудшение ситуации из-за шквального ветра, огонь стало сложно контролировать. Кроме того, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 500м. Поэтому ГСЧС направила большее количество техники и личного состава на ликвидацию пожара: в понедельник пожарная авиация совершила 227 вылетов, было использовано 500 тонн воды. Дождь, который прошел на данной территории, помог пожарным справиться с ситуацией быстрее.

Днем в ГСЧС сообщили, что пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС удалось потушить, но спасателям нужно еще несколько дней, чтобы погасить тление, оставшееся после пожара. Радиационный фон в зоне отчуждения не повышался.