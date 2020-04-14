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15:20 14.04.2020

В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами

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В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС наблюдаются периодически наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"По состоянию на 12:00 ситуация по-прежнему остается контролируемой, личный состав ГСЧС и лесная охрана ДСП "Северная Пуща" продолжают локализацию пожаров на территории Корогодского, Котовского, Денисовицкого, Паришивского и Лубянского лесничеств. Основные очаги пожаров находятся в районе с.Кривая Гора и в районе железнодорожной станции Янов. Наблюдается иногда горения травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Так, в пойме р.Грезля и между пгт Полесское, с.Тарасы и с.Владимировка наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами, а вблизи с. Чистогаловка и с.Лелев - лесной подстилки отдельными очагами.

Отмечается, что радиационная ситуация находится под контролем.

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Теги: #чернобыль #пожар
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