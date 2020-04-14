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15:07 14.04.2020

Заболевшие коронавирусом бывший президент Финляндии и его супруга выздоровели

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Заболевшие коронавирусом бывший президент Финляндии и его супруга выздоровели

Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари успешно завершил лечение от коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

У 82-летнего Ахтисаари и его 83-летней супруги выявили коронавирус в конце марта. Оба они теперь здоровы.

Ахтисаари занимал пост президента страны с 1994 по 2000 год. В 2008 году он был удостоен Нобелевской премии мира.

В Финляндии до 13 мая будут действовать ограничения на перемещение людей и пересечении границ в связи с коронавирусом.

C начала вспышки коронавируса в Финляндии выявлено более 3 тыс. случаев заражения. Около 60 человек скончалось, еще 300 выздоровели.

Теги: #коронавирус #финляндия
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