В Кировоградской области мужчина с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб, полиция открыла дело

В Кировоградской области правоохранители задержали мужчину, который с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб, сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

"С сообщением в полицию обратились представители одной из религиозных общин, которые сообщили о том, что неизвестный с оружием вошел в культовое сооружение и, угрожая присутствующим, похитил пасхальный хлеб. Менее чем за час патрульные полицейские задержали указанного гражданина. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений", - сказано в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи за указанные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В свою очередь патрульная полиция области сообщила, что вчера, 13 апреля, около 16:00 патрульные приняли вызов о конфликте на ул.Днепровская, где обнаружили заявителя, которого провоцировали на конфликт двое мужчин в нетрезвом виде.

"Через пару минут один из мужчин достал предмет, похожий на огнестрельное оружие, и направил в сторону стражей порядка. Мгновенно мужчину обезоружили и одели в наручники. Также один из очевидцев сообщил, что этот мужчина минут 20 назад завладел хлебной выпечкой (пасхой) в монастыре неподалеку. При этом угрожал предметом, похожим на пистолет", - говорится в сообщении.