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14:05 14.04.2020

СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

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СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

Контрразведка СБУ задержала генерал-майора Службы Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировалубийство добровольца Адама Осмаева, сообщает пресс-центр украинской спецслужбы.

"Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СБУ во вторник.

По информации спецслужбы, собрано достаточное количество доказательств того, что Шайтанов является агентом ФСБ РФ, - это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это - важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости", - заявил глава СБ Украины Иван Баканов.

По его убеждению, это задержание - свидетельство того, что новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты.

"Будем в дальнейшем защищать страну и выявлять предателей, вне зависимости от того, какие должности они занимают", - подчеркнул глава спецслужбы.

СБУ информирует, что Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобыль" с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. Тот, свою очередь является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций, как на территории Украины, так и других государств.

"Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере $200 тыс. и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал человека среди бывших бойцов спецподразделений", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации СБУ, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию об обстоятельствах проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС и задействованных в них сотрудников, сообщал о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны, а также информировал о сотрудниках руководящего звена Департамента контрразведки, оперативных подразделений, разведывательных органов. Кроме того, Шайтанов подбирал и привлекал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ РФ.

СБУ отмечает, что зафиксированы агентурные встречи на территории европейских стран Егорова и Шайтанова с другими гражданами Украины, которые были привлечены к выполнению задач российской спецслужбы.

"В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Проводятся обыски по месту жительства и временного пребывания Шайтанова, а также граждан Украины, подозреваемых в принадлежности к агентурному аппарату сотрудника ФСБ РФ Егорова. Устанавливаются обстоятельства их противоправной деятельности", - подчеркивается в сообщении украинской спецслужбы.

"Решается вопрос об объявлении Валерию Шайтанову о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.111 ("Государственная измена") и ст.258 ("Террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения", - информируют в СБУ.

Процессуальное руководство в этом уголовном производстве осуществляется Офисом генерального прокурора Украины.

Валерий Альбертович Шайтанов - генерал-майор СБУ. 18 февраля 2014г руководил штурмовой группой, которая в Киеве захватила Дом профсоюзов во время евромайдана. В апреле 2014-го в составе подразделения "Альфа" вел переговоры с руководителем террористического формирования "Восток" Александром Ходаковским. 31 октября 2015-го руководил группой по аресту украинского бизнесмена, тогдашнего главы партии "УКРОП" Геннадия Корбана.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей", награжден орденом "За мужество" III степени (2008г), орденом Богдана Хмельницкого III степени (13 августа 2015г).

Теги: #рф #сбу #госизмена
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