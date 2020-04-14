В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

В областях Украины проверят готовность больниц к приему зараженных коронавирусом, а также то, как выполняется протокол лечения таких больных.

Как сообщил на традиционном совещании у президента Владимира Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов, две комиссии - вирусологов и пульмонологов - проверят состояние обеспечения медицинскими средствами больниц в регионах и готовность медработников к приему больных.

Будет также детально изучен каждый случай смерти, чтобы выяснить причины, особенно в областях, где уровень смертности очень высок, сообщает пресс-служба главы государства.

"Действительно, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь", - отметил Зеленский.

В то же время на совещании отмечалось, что зафиксирован спад заражения COVID-19 в Тернопольской области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.