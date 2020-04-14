События

13:45 14.04.2020

В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

1 мин читать
В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

В областях Украины проверят готовность больниц к приему зараженных коронавирусом, а также то, как выполняется протокол лечения таких больных.

Как сообщил на традиционном совещании у президента Владимира Зеленского министр здравоохранения Максим Степанов, две комиссии - вирусологов и пульмонологов - проверят состояние обеспечения медицинскими средствами больниц в регионах и готовность медработников к приему больных.

Будет также детально изучен каждый случай смерти, чтобы выяснить причины, особенно в областях, где уровень смертности очень высок, сообщает пресс-служба главы государства.

"Действительно, в некоторых областях количество смертей значительно выше, чем в других. Это настораживает. Возможно, нашим врачам в регионах надо чем-то помочь", - отметил Зеленский.

В то же время на совещании отмечалось, что зафиксирован спад заражения COVID-19 в Тернопольской области, которая была среди лидеров по количеству инфицированных коронавирусом.

Теги: #коронавирус #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:45 14.04.2020
Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

14:14 14.04.2020
ТРЦ Ocean Plaza продлил срок отмены арендной платы до конца карантина

ТРЦ Ocean Plaza продлил срок отмены арендной платы до конца карантина

14:05 14.04.2020
Wizz Air сокращает персонал на 19%, снижает зарплаты

Wizz Air сокращает персонал на 19%, снижает зарплаты

13:44 14.04.2020
Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

13:40 14.04.2020
МВФ покроет расходы на обслуживание долга 25 беднейших стран в течение 6 месяцев

МВФ покроет расходы на обслуживание долга 25 беднейших стран в течение 6 месяцев

13:35 14.04.2020
Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

13:32 14.04.2020
Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

13:19 14.04.2020
На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

13:13 14.04.2020
Правоохранители контролируют входы и выходы из Лавры, помещения дезинфицируют, служители проходят медобследование

Правоохранители контролируют входы и выходы из Лавры, помещения дезинфицируют, служители проходят медобследование

12:51 14.04.2020
За минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 56 человек, 1 летальный случай

За минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 56 человек, 1 летальный случай

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

ПОСЛЕДНЕЕ

СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Красногоровки и Авдеевки

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

Сервис Uber Eats начинает работу в Днепре

Шмыгаль обсудил c послом Франции в Украине строительство завода по очистке воды в Мариуполе, проект по производству локомотивов

Офис генпрокурора назначил комплексную криминалистическую экспертизу по сбитому в Иране самолету МАУ

Черновол: давать показания в ГБР не буду, чтобы других "майдановцев" не привлекали к ответственности

Глава МВД Франции не гарантирует, что ограничительные меры будут сняты 11 мая

Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на значительной территории Украины в ближайшие дни

Ярославский вместе с властью Харькова создает Центр вирусологии в составе "Экополис ХТЗ"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА