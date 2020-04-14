Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Красногоровки и Авдеевки

Незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим тишины в зоне операции Объединенных сил на востоке Украины с начала вторника, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. На Донецком направлении противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции неподалеку Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра открывал огонь в районе Красногоровки", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что в ответ на действия боевиков украинские воины применили огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

"По имеющейся информации, потерь среди наших защитников нет", - добавили в ведомстве.