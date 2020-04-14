События

13:45 14.04.2020

Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Красногоровки и Авдеевки

1 мин читать
Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции возле Красногоровки и Авдеевки

Незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим тишины в зоне операции Объединенных сил на востоке Украины с начала вторника, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. На Донецком направлении противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции неподалеку Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра открывал огонь в районе Красногоровки", - сообщил спикер Минобороны Михаил Шаравара в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что в ответ на действия боевиков украинские воины применили огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

"По имеющейся информации, потерь среди наших защитников нет", - добавили в ведомстве.

Теги: #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:32 14.04.2020
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военные не пострадали

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинский военные не пострадали

18:02 13.04.2020
Боевики три раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала понедельника – штаб ООС

Боевики три раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала понедельника – штаб ООС

07:19 13.04.2020
За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевое поражение

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевое поражение

18:02 12.04.2020
С полудня воскресенья на Донбассе обстрелов со стороны боевиков не было

С полудня воскресенья на Донбассе обстрелов со стороны боевиков не было

13:34 12.04.2020
На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил боевое поражение

На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил боевое поражение

07:12 12.04.2020
Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, трое украинских военнослужащих получили ранения - штаб ООС

15:09 11.04.2020
Зеленский: разведение сил на Донбассе помогло уменьшить обстрелы, работаем над согласованием новых участков

Зеленский: разведение сил на Донбассе помогло уменьшить обстрелы, работаем над согласованием новых участков

13:50 11.04.2020
Боевики на Донбассе дважды нарушали режим тишины, используя минометы и артиллерию - Минобороны Украины

Боевики на Донбассе дважды нарушали режим тишины, используя минометы и артиллерию - Минобороны Украины

09:49 11.04.2020
На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции под Новотошковским, двое военнослужащих ранены - штаб ООС

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции под Новотошковским, двое военнослужащих ранены - штаб ООС

07:38 11.04.2020
Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

ПОСЛЕДНЕЕ

Пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС ликвидирован, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС

СБ Украины задержала по подозрению в госизмене и совершении терактов работавшего на ФСБ РФ генерал-майора СБУ Шайтанова

В областях проверят готовность больниц к приему больных коронавирусом и выполнение протокола их лечения – совещание у Зеленского

Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

Сервис Uber Eats начинает работу в Днепре

Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

Предприятия Киева, где выявят коронавирус, закроют, а всех сотрудников отправят на двухнедельную самоизоляцию

На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

Шмыгаль обсудил c послом Франции в Украине строительство завода по очистке воды в Мариуполе, проект по производству локомотивов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА