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13:44 14.04.2020

Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

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Генсек НАТО Столтенберг: использование украинских самолетов "Мрии" и "Руслана" в борьбе с COVID-19 укрепляет сотрудничество альянса с Украиной

Генеральный секретарь НАТО приветствует использование украинских самолетов "Мрия" и "Руслан" для стратегических перевозок медицинского оборудования в борьбе с пандемией коронавируса, что демонстрирует тесное сотрудничество союзников по альянсу с Украиной.

"Я видел эти самолеты – они огромные, у них есть громадные возможности, и украинские самолеты демонстрируют, как НАТО работает с партнером – Украиной, чтобы обеспечить воздушные перевозки для союзников по НАТО", - сказал он во вторник в ходе видео-пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Пресс-конференция состоялась накануне внеочередного заседания министров обороны Северо-Атлантического альянса, которое пройдет по защищенным каналам в формате видео-конференции, и которое было созвано по инициативе генсека в связи с пандемией COVID-19.

Генсек подчеркнул, что союзники приветствуют тот факт, что у НАТО есть много партнеров. "Мы можем вместе стоять и реагировать на общие вызовы, каким является кризис COVID-19", - добавил он.

Столтенберг отметил, что приветствует тесное партнерство с Украиной. «Это (пандемия коронавируса – ИФ) коснулось нас всех, это - общий вызов, на который мы должны реагировать сообща. Конечно, мы сейчас обсуждаем, как дальше мы можем усилить партнерство с Украиной, и Программа усиленных возможностей – один из элементов, в отношении которого сейчас идет обсуждение, поэтому мне еще рано делать выводы, но все, что мы делаем вместе, укрепляет партнерство между НАТО и Украиной", - уверен генсек альянса.

Теги: #коронавирус #столтенберг #нато
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