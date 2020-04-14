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13:42 14.04.2020

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

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Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС удалось потушить, уровень радиационного фона в целом в норме

Пожар в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в настоящее время удалось потушить, а проведенные замеры радиационного фона показывают, что он в целом в норме, сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные, которые есть у нас - в целом в норме", - написал Фирсов на своей странице в соцсети Фейсбук после полудня вторника.

Теги: #чернобыль #радиация #пожар
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