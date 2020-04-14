Зеленский: если удастся пройти Пасху как можно с меньшим количеством заражений, сможем говорить об улучшении ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что прохождение Пасхальных праздников с соблюдением требований карантина и как можно меньшим количеством заражений позволит говорить об улучшении ситуации с распространением коронавируса в стране.

"Если нам удастся пройти Пасху так, чтобы не было скоплений людей, и чтобы поменьше людей заразились, мы сможем говорить об улучшении ситуации в Украине. Но до тех пор каждый украинец должен осознавать важность карантина", - подчеркнул он во вторник на традиционном ежедневном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.