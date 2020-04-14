Шмыгаль обсудил c послом Франции в Украине строительство завода по очистке воды в Мариуполе, проект по производству локомотивов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил c послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном крупные инфраструктурные проекты и проекты по восстановлению Донбасса, в частности строительстве завода по очистке воды в Мариуполе (Донецкая обл.).

"Благодарен Франции за помощь в возвращении граждан Украины. Также надеюсь, что Франция не будет принимать какие-то меры к украинцам, которые не смогут покинуть страну по объективным причинам", - цитирует Шмыгаля пресс-службы правительства.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве по двум стратегическим направлениям: крупные инфраструктурные проекты и проекты по восстановлению Донбасса. В частности, речь идет о строительстве завода по очистке воды в Мариуполе.

Другой проект касается производства локомотивов. В рамках этой программы именно украинские предприятия могут стать частью большого производственной цепи.

"Благодарен власти Франции, которая разработала, и будет финансировать этот проект. За это жест политической и экономической поддержки", - сказал премьер.

В частности, одним из аспектов этой программы может стать выделение Францией 100 млн евро на модернизацию железнодорожных участков и подвижного состава. Среди прочего, стороны обсудили сотрудничество в энергетической отрасли.

Во время встречи была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время онлайн-заседания для обсуждения реализации этих инициатив.