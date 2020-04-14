События

13:19 14.04.2020

На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

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На въездах в Киев усилят контроль, все кладбища в поминальные дни закроют

С 16 по 20 апреля посты, установленные на въездах в Киев, усилят контроль за самочувствием водителей и пассажиров транспорта, направляющегося в столицу, заявляет мэр города Виталий Кличко.

"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля до понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующего в столицу. Это касается автобусов, грузопассажирского и легкового транспорта, перевозящего более трех пассажиров (включая водителя)", - сказал Кличко на онлайн брифинге во вторник.

Он также напомнил, что по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в поминальные дни все кладбища города будут закрыты.

"Поминки перенесены на 6 июня. Напомню, с предложением перенести поминальные дни выступили и представители конфессий, с которыми я неоднократно встречался", - отметил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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