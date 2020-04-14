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13:13 14.04.2020

Правоохранители контролируют входы и выходы из Лавры, помещения дезинфицируют, служители проходят медобследование

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Правоохранители контролируют входы и выходы из Лавры, помещения дезинфицируют, служители проходят медобследование

Полиция и Национальная гвардия контролируют входы и выходы с территории Киево-Печерской лавры, попасть на территорию можно только по специальному разрешению, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Вчера мы усилили карантин в Киево-Печерской Лавре, на ее территории выставили четыре поста из правоохранителей и специалистов лабораторного центра", - сказал он во вторник на ежедневном онлайн-брифинге.

Кличко сообщил, что среди новых случаев заражения коронавирусом, зарегистрированных за прошлые сутки в столице, два – в Киево-Печерской лавре. "А также летальный случай, о котором я говорил, это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре, и был госпитализирован. Этому мужчине было 42 года", - рассказал он.

По словам мэра, в понедельник в лавру были направлены медицинские бригады. Медобследование прошли 230 служителей лавры и 68 студентов духовной семинарии, среди них обнаружили больных: двух госпитализировали, один отказался от госпитализации.

Кличко отметил, что во вторник запланирован отбор образцов для лабораторных ПЦР-исследований у служителей Киевской духовной академии и семинарии.

Также с утра 14 апреля начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской лавры

Мэр Киева вновь призвал всех жителей столицы оставаться на Пасхальные праздники дома. "Нам не нужен после Пасхи взрыв заболеваемости", - подчеркнул он.

Теги: #кличко #коронавирус #киево_печерская_лавра
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