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12:51 14.04.2020

За минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 56 человек, 1 летальный случай

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За минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 56 человек, 1 летальный случай

За минувшие сутки в Киеве зарегистрировано 56 новых случаев заражения коронавирусом, из них пять медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, к сожалению, увеличилось за прошлые сутки еще на 56 чел.. Из них пять медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, еще один летальный случай", - рассказал он во вторник на ежедневном онлайн-брифинге.

По его словам, заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет, 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, шесть детей от трех до семи лет.

Кличко отметил, что всего в Киеве уже 551 зараженный коронавирусом. В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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