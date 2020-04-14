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12:45 14.04.2020

Офис генпрокурора назначил комплексную криминалистическую экспертизу по сбитому в Иране самолету МАУ

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Офис генпрокурора назначил комплексную криминалистическую экспертизу по сбитому в Иране самолету МАУ

Офис генпрокурора назначил комплексную криминалистическую экспертизу в отношении сбитого в Иране самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и настаивает на создании международной следственной группы.

"Офис Генерального прокурора активизирует досудебное расследование в уголовном производстве относительно сбитого самолета рейса PS 752 Тегеран - Киевавиакомпании "МАУ" в небе над Ираном 8 января 2020 года, а также настаивает на создании международной следственной группы, что существенно бы ускорило и повысило оперативность расследования", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник.

Отмечается, что на данный момент Офиса генпрокурора назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу для того, чтобы детализировать причины авиакатастрофы и выяснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1 в самолет.

"Также в уголовном производстве будет анализироваться информация о рейсах, которые предшествовали вылету Боинга-737 из аэропорта Тегерана, планируется ряд следственных и иных процессуальных действий", - сказано в сообщении.

В то же время в Офисе генпрокурора подчеркнули, что остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета

Теги: #прокуратура #мау #гпу #иран
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