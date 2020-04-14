Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на значительной территории Украины в ближайшие дни

В ближайшие сутки холодный воздух с севера Европы охватит всю территорию Украины, атмосферный фронт обусловит осадки, сообщает Укргиброметцентр.

В восточных, ночью также в центральных и южных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков, лишь днем в северо-западных областях небольшой дождь.

Ветер северо-западный, ночью в юго-восточной части, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура 1-6° тепла, днем 6-11° тепла, на крайнем юге до 15°.

В Киеве - без осадков; ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 апреля самая высокая температура днем была 24,2° в 2018г., самая низкая ночью -4,2° в 1928г.

В четверг, 16 апреля, ночью в северных, днем в северо-восточных областях Украины небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла.

В Киеве в четверг ночью небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.