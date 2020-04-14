В Украине госструктуры закупили товары для противодействия коронавирусу почти на 1,5 млрд грн

Государственные структуры по состоянию на 13 апреля израсходовали 1,47 млрд грн на закупку через ProZorro товаров для борьбы с коронавирусом, сообщила система.

Согласно сообщению, больше всего на закупки для борьбы с COVID-19 потратили в Киевской (427 млн грн), Одесской (153 млн грн), Львовской (128 млн грн), Днепропетровской (127 млн грн) и Запорожской области (67 млн грн). Меньше всего - в Черниговской (17 млн грн), Черновицкой (16 млн грн), Ивано-Франковской (13 млн грн), Кировоградской (8 млн грн) и Луганской (5 млн грн).

Самые дорогие закупки осуществил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева: закуплена услуга обеспечения специализированным автотранспортом медучреждений на 74,5 млн грн. Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины закупил защитные костюмы, медицинские перчатки и маски на 69 и 61,4 млн грн. Центральный госпиталь МВД Украины закупил респираторы и изолирующие костюмы на 46 млн грн.

Кроме того, в рамках антикоронавирусних закупок уже были расторгнуты договоры на 174 млн грн, например, КГГА уже расторгла договор на закупку камер для измерения температуры за 65 млн грн после мониторинга Госаудитслужбы.