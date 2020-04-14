На кладбище на поминальные дни не собираются идти более половины украинцев

От посещения кладбищ в поминальные дни намерены воздержаться 55% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 10 по 12 апреля.

"В то же время, 8% - хотят пойти в день, когда церковь будет давать там службу, а 32% отметили, что пойдут на кладбища не в праздники, а в другие дни, когда там не будет людей", - говорится в релизе, обнародованном "Рейтингом" во вторник.

Согласно информации, больше среди тех, кто пойдут на кладбища не в праздники, среди старших опрошенных, жителей Запада и Юга, селян, мужчин, верующих УПЦ (МП) и УГКЦ.

В ходе исследования было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.