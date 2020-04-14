Пограничники предотвратили незаконный ввоз в Украину айфонов и телевизоров на 3 млн грн

Пограничники в ходе погранично-таможенного контроля выявили в пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей автомобиль, которым в Украину пытались ввезти скрытый товар на сумму 3 млн грн, сообщает Государственная пограничная служба.

"Сначала общая смотровая группа обнаружила на прицепе грузовика поврежденный металлический провод и пломбу. В ходе дальнейшего осмотра автомобиля среди заявленного груза "пищевые добавки, сиропы, продукты питания" почти на 70 тыс. грн был найден еще и незадекларированный товар", - сообщается на сайте Госпогранслужбы во вторник.

После окончательного подсчета было установлено, что это – 1,042 тыс. мобильных телефона марки Apple IPhone, четыре телевизора Samsung и лазерный сепаратор марки M-Triangle. Товар изъят и оценен на сумму более 3 млн грн.

Правонарушение было зафиксировано в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками оперативных подразделений Госпогранслужбы, пограничников Луцкого отряда и работников таможни.