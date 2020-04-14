События

11:32 14.04.2020

В Беларуси умерли 33 человека с коронавирусом, общее число зараженных достигло 3281

1 мин читать
В Беларуси умерли 33 человека с коронавирусом, общее число зараженных достигло 3281

В Беларуси по состоянию на 14 апреля умерли 33 человека с коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 за все время выросло до 3281, свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

"Зарегистрировано 3281 (на 13 апреля - 2919) человек с наличием коронавирусной инфекции", - проинформировали в Минздраве.

"Умерло 33 (на 13 апреля - 29) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - добавили там.

В министерстве отметили, что госпитализированы 2444 человека с коронавирусом, 57 (на 13 апреля - 55) пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.

"У остальной части пациентов заболевание протекает в легкой форме, и они лечатся амбулаторно", - добавили в ведомстве.

По состоянию на вторник, в Беларуси проведено почти 72 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 17 лабораторий.

Теги: #коронавирус #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:32 14.04.2020
Кулеба и Сиярто обсудили противодействие пандемии Covid-19

Кулеба и Сиярто обсудили противодействие пандемии Covid-19

11:30 14.04.2020
Подавляющее большинство украинцев поддерживает усиление карантинных мер на время Пасхи, не планируют идти в церковь - опрос

Подавляющее большинство украинцев поддерживает усиление карантинных мер на время Пасхи, не планируют идти в церковь - опрос

11:30 14.04.2020
Возможное продление карантина до июня в случае обострения ситуации с коронавирусом поддерживают 70% украинцев - соцопрос

Возможное продление карантина до июня в случае обострения ситуации с коронавирусом поддерживают 70% украинцев - соцопрос

11:01 14.04.2020
Разумков: Нардепам можно уменьшить зарплаты и направить их на борьбу с COVID-19

Разумков: Нардепам можно уменьшить зарплаты и направить их на борьбу с COVID-19

10:57 14.04.2020
В Эстонии за сутки умерли 3 человека с коронавирусом, выявлено 45 новых случаев заражения

В Эстонии за сутки умерли 3 человека с коронавирусом, выявлено 45 новых случаев заражения

10:53 14.04.2020
Борьба с COVID-19 – приоритет внеочередного заседания в НАТО, но и украинский вопрос также на повестке дня – Толкачев

Борьба с COVID-19 – приоритет внеочередного заседания в НАТО, но и украинский вопрос также на повестке дня – Толкачев

10:39 14.04.2020
"Укрзализныця" закупила 277 тыс. защитных масок и 10 тыс. тестов на коронавирус для сотрудников, в планах - купить еще 1,5 млн масок

"Укрзализныця" закупила 277 тыс. защитных масок и 10 тыс. тестов на коронавирус для сотрудников, в планах - купить еще 1,5 млн масок

10:26 14.04.2020
Число заражений COVID-19 в Грузии достигло 296

Число заражений COVID-19 в Грузии достигло 296

10:25 14.04.2020
Глава МВФ обсудила с главами НБУ, Минфина Украины и их коллегами в регионе спад из-за COVID19

Глава МВФ обсудила с главами НБУ, Минфина Украины и их коллегами в регионе спад из-за COVID19

10:25 14.04.2020
Все трое новых заразившихся коронавирусом на Харьковщине госпитализированы не в тяжелом состоянии

Все трое новых заразившихся коронавирусом на Харьковщине госпитализированы не в тяжелом состоянии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ГБР отрицают возможность задержания Черновол после уведомления о подозрении

Разумков подписал принятые на внеочередном заседании Рады законы, в том числе о повышении штрафов за пал сухостоя

В Украине за сутки зафиксировано 270 новых случаев COVID-19: всего 3372 случая, 98 летальных

Главврач Александровской больницы Киева заявила, что уже идет увеличение заболеваемости коронавирусом, а его пик прогнозируется после Пасхи

Массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи в сдерживании эпидемии COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В ГБР отрицают возможность задержания Черновол после уведомления о подозрении

Пограничники предотвратили незаконный ввоз в Украину айфонов и телевизоров на 3 млн грн

Разумков подписал принятые на внеочередном заседании Рады законы, в том числе о повышении штрафов за пал сухостоя

"Укрпошта" открывает более 3 тыс. новых вакансий

В Киевской области зафиксирован седьмой летальный случай от COVID-19

В Киеве в ночь на среду будут заморозки до "минус" 2 на поверхности почвы и в воздухе

В ВСУ на изоляции 227 человек, новых случаев COVID-19 за сутки не зафиксировано

Степанов: за предыдущие сутки COVID-19 выявили у 64 медработников

В Израиле гражданам запретили покидать свои населенные пункты до конца Песаха

В Украине за сутки зафиксировано 270 новых случаев COVID-19: всего 3372 случая, 98 летальных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА