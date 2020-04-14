Кулеба и Сиярто обсудили противодействие пандемии Covid-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сиярто в ходе телефонного разговора обсудили противодействие пандемии COVID-19 и перспективы экономического сотрудничества двух стран.

"Главы МИД обсудили противодействие COVID-19, обменялись данными по динамике распространения вируса в Украине и Венгрии, актуальным потребностям систем здравоохранения двух стран, а также проинформировали друг друга о мерах украинского и венгерского правительств для сдерживания пандемии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины во вторник.

Особое внимание Кулеба и Сиярто уделили перспективам экономического сотрудничества Украины и Венгрии. Собеседники согласились развивать его, несмотря на коронавирус.