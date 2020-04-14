В Киевской области зафиксирован седьмой летальный случай от COVID-19

В Киевской области подтверждено 224 случая заболевания коронавирусом, из них 7 летальных, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 14 апреля официально подтверждено 224 случая заболевания коронавирусом. За сутки лабораторно подтверждено 8 новых случаев коронавирусной болезни", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Так, отмечается, что семь человек с COVID-19 умерли. Количество заболевших коронавирусом детей не возросло (13), выздоровели уже 12 человек.

Также, согласно информации ОГА, на стационарном лечении - 67 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 157 человек. За последние сутки получено 57 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 1946 контактными лицами.

Как сообщалось, согласно данным Минздрава Украины, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 119, а скончавшихся – 98.