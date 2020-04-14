Разумков: Нардепам можно уменьшить зарплаты и направить их на борьбу с COVID-19

Народным депутатам можно уменьшить начисления по заработной плате и на выполнение депутатских полномочий, и направить эти средства на борьбу с коронавирусом, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Мне трудно сейчас ответить за всех народных депутатов, как показала практика, не все будут готовы отказываться (от зарплаты – ИФ-У), потому что раньше была инициатива перечислять так называемые "депутатские" в специальный фонд, но не все фракции поддержали эти инициативы. Например, я считаю, что это возможно, я не знаю насколько уменьшить, но серьезно уменьшить заработные платы и содержание депутатского корпуса - мне кажется, что это возможно", - сказал Разумков в понедельник в эфире телеканала "Наш".