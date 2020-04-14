Разумков подписал принятые на внеочередном заседании Рады законы, в том числе о повышении штрафов за пал сухостоя

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал принятые на внеочередном заседании парламента 13 апреля законы, сообщили в пресс-службе Аппарата парламента.

Речь идет о трех законе №3320 "О внесении изменений в Закон Украины о защите населения от инфекционных болезней" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", который предусматривает определение понятий "самоизоляция", "обсервация", "обсерватор", основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабмином, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления получают право создавать временные учреждения здравоохранения (специализированные госпитали – ИФ-У) без необходимости выполнения лицензионных требований с целью дополнительного обеспечения оказания медпомощи населению. Также на период действия карантина учреждения здравоохранения смогут дополнительно привлекать на условиях контракта медработников.

Закон №2339 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира)", которым усиливается ответственность за отдельные правонарушения:

- Штраф за загрязнение атмосферного воздуха возрастает с 1700 - 3400 грн до 30,6тыс. – 51тыс. грн;

- За уничтожение или повреждение объектов растительного мира: от 5100 - 8500 грн до 91,8тыс. – 153тыс. грн;

- За нарушение требований пожарной безопасности в лесах гражданами: от 85 - 255 грн до 1530 - 3400 грн;

- За нарушение требований пожарной безопасности в лесах должностными лицами: с 255 - 850 грн до 4590 – 15,3тыс. грн;

- За самовольное выжигание растительности или ее остатков гражданами: от 170 - 340 грн до 3060 - 5100 грн;

- За самовольное выжигание растительности или ее остатков должностными лицами: от 850 - 1190 грн до 15,3тыс. – 17тыс. грн.

Третий законопроект, подписанный Разумковым - №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с правками президента. Им определено, что на средства, находящиеся на едином счете, открытом для налогоплательщика по его желанию на центральном уровне Государственной казначейской службы, запрещается обращение взыскание и наложение ареста.

Все три законодательных акта направлены на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.