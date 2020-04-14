"Укрзализныця" закупила 277 тыс. защитных масок и 10 тыс. тестов на коронавирус для сотрудников, в планах - купить еще 1,5 млн масок

АО "Укрзализныця" (УЗ) к настоящему времени уже закупило для своих сотрудников более 277 тыс. защитных масок и респираторов.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник вечером, сотрудники также обеспечены более 22 тыс. литра антисептика, одноразовыми перчатками, защитными очками, средствами для дезинфекции помещений и подвижного состава.

Кроме того, закуплено 10 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Они переданы в ведомственные больницы с целью предварительного тестирования на COVID-19 сотрудников с симптомами респираторных заболеваний.

В планах компании - приобрести еще более 1,5 млн масок и 50 тыс. литров антисептика.

УЗ отмечает, что ежедневно компания осуществляет мониторинг заболевания железнодорожников на ОРВИ и случаи подтверждения у сотрудников коронавируса. Для этого создана специальная комиссия по реагированию случаев инфицирования работников, которая принимает меры, направленные на предотвращение распространения вируса, в частности, отвечает за изоляцию больных и контактирующих с ними лиц, а также дезинфекцию помещений.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с начала апреля бесплатно осуществляет подвоз сотрудников критических служб – медиков, спасателей, полицейских – до мест работы своими служебными поездами.