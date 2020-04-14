Число заражений COVID-19 в Грузии достигло 296

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее их число в стране достигло 296, сообщает во вторник грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 4 тыс. 834 человека, под наблюдением врачей в стационарах - 68 человек. Выздоровели 434 человека, скончались трое.

Это самый высокий суточный показатель с 26 февраля, когда в Грузии был выявлен первый случай заражения COVID-19.

"Действительно, выявлено 30 заболеваний коронавирусом, это у нас пока самый высокий суточный показатель. Однако это приемлемая динамика, и если так продолжится в ближайшие дни, мы вообще не будем говорить о пике эпидемии", - сказала во вторник журналистам медицинский директор тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

Вместе с тем она сообщила, что не подтвердился анализ на коронавирус доставленного ранее в больницу настоятеля одного из храмов Тбилиси.

"У священника была температура, однако сегодня ее нет, поэтому возможно уже сегодня он покинет нашу клинику", - сказала Эзугбая.

Между тем грузинские СМИ сообщают, что в клинике имени Бочоришвили в Тбилиси подтвердили заражение коронавирусом у другого священника, который заразил инфекцией свою племянницу, медсестру, а также провел в минувшее воскресенье службу в одном из храмов.

В Грузии в связи с распространением коронавируса с 21 марта по 21 апреля было введено чрезвычайное положение, а с 31 марта введен всеобщий карантин, а также комендантский час. Грузинские власти с учетом рекомендаций медиков закрыли границы, приостановили воздушное сообщение, запретили движение общественного транспорта, закрыли большую часть предприятий и все магазины, кроме продмагов. Работают также аптеки и банки.