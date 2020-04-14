События

10:25 14.04.2020

Глава МВФ обсудила с главами НБУ, Минфина Украины и их коллегами в регионе спад из-за COVID19

2 мин читать
Глава МВФ обсудила с главами НБУ, Минфина Украины и их коллегами в регионе спад из-за COVID19

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в рамках начавшихся в дистанционном режиме Весенних сборов МВФ и Всемирного банка обсудила влияние коронакризиса на развивающиеся страны Европы с главой Нацбанка Украины и другими центральными банкирами региона.

"Весенние сборы МВФ в этом году не в Вашингтоне, а в кабинетах в каждой стране. Для НБУ они начались с общения с директором МВФ с центробанкирами и министрами финансов с emerging markets Европы о том, насколько глубоким спадом обернется для региона кризис COVID19", – написал глава НБУ Яков Смолий в "Твиттер".

В то же время он не уточнил других деталей.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, Нацбанк и предыдущее правительство в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд. Позитивное решение МВФ позволит правительству получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд), а также экстренную помощь Фонда в связи с коронавирусом объемом около 1,4 млрд.

Условиями для окончательного открытия программы, размер которой в ходе переговоров удалось увеличить ориентировочно до $8 млрд, стало принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), а также обновленного закона о госбюджете.

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли, а 13 апреля приняла обновленный госбюджет с увеличенным с 2,1% до 7,5% ВВП дефицитом.

В то же время окончательное принятие "антиколомойского" закона затягивается из-за более 16 тыс. правок, подданных его противниками. По оценкам представителей фракции правящей партии "Слуга народа", закон может быть принят в целом в начале мая, после чего МВФ понадобится еще две-три недели на окончательное утверждение программы и выделение средств.

Правительство Украины ухудшило оценку динамики экономики Украины в 2020 году с роста до спада в 4,8% ВВП. ВБ ожидает снижения ВВП на 3,5%, а Нацбанк Украины огласит свой обновленный макропрогноз 23 апреля.

Теги: #коронавирус #мвф #нбу #георгиева #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:32 14.04.2020
В Беларуси умерли 33 человека с коронавирусом, общее число зараженных достигло 3281

В Беларуси умерли 33 человека с коронавирусом, общее число зараженных достигло 3281

11:32 14.04.2020
Кулеба и Сиярто обсудили противодействие пандемии Covid-19

Кулеба и Сиярто обсудили противодействие пандемии Covid-19

11:30 14.04.2020
Подавляющее большинство украинцев поддерживает усиление карантинных мер на время Пасхи, не планируют идти в церковь - опрос

Подавляющее большинство украинцев поддерживает усиление карантинных мер на время Пасхи, не планируют идти в церковь - опрос

11:30 14.04.2020
Возможное продление карантина до июня в случае обострения ситуации с коронавирусом поддерживают 70% украинцев - соцопрос

Возможное продление карантина до июня в случае обострения ситуации с коронавирусом поддерживают 70% украинцев - соцопрос

11:01 14.04.2020
Разумков: Нардепам можно уменьшить зарплаты и направить их на борьбу с COVID-19

Разумков: Нардепам можно уменьшить зарплаты и направить их на борьбу с COVID-19

10:57 14.04.2020
В Эстонии за сутки умерли 3 человека с коронавирусом, выявлено 45 новых случаев заражения

В Эстонии за сутки умерли 3 человека с коронавирусом, выявлено 45 новых случаев заражения

10:53 14.04.2020
Борьба с COVID-19 – приоритет внеочередного заседания в НАТО, но и украинский вопрос также на повестке дня – Толкачев

Борьба с COVID-19 – приоритет внеочередного заседания в НАТО, но и украинский вопрос также на повестке дня – Толкачев

10:39 14.04.2020
"Укрзализныця" закупила 277 тыс. защитных масок и 10 тыс. тестов на коронавирус для сотрудников, в планах - купить еще 1,5 млн масок

"Укрзализныця" закупила 277 тыс. защитных масок и 10 тыс. тестов на коронавирус для сотрудников, в планах - купить еще 1,5 млн масок

10:26 14.04.2020
Число заражений COVID-19 в Грузии достигло 296

Число заражений COVID-19 в Грузии достигло 296

10:25 14.04.2020
Все трое новых заразившихся коронавирусом на Харьковщине госпитализированы не в тяжелом состоянии

Все трое новых заразившихся коронавирусом на Харьковщине госпитализированы не в тяжелом состоянии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ГБР отрицают возможность задержания Черновол после уведомления о подозрении

Разумков подписал принятые на внеочередном заседании Рады законы, в том числе о повышении штрафов за пал сухостоя

В Украине за сутки зафиксировано 270 новых случаев COVID-19: всего 3372 случая, 98 летальных

Главврач Александровской больницы Киева заявила, что уже идет увеличение заболеваемости коронавирусом, а его пик прогнозируется после Пасхи

Массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи в сдерживании эпидемии COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В ГБР отрицают возможность задержания Черновол после уведомления о подозрении

Пограничники предотвратили незаконный ввоз в Украину айфонов и телевизоров на 3 млн грн

Разумков подписал принятые на внеочередном заседании Рады законы, в том числе о повышении штрафов за пал сухостоя

"Укрпошта" открывает более 3 тыс. новых вакансий

В Киевской области зафиксирован седьмой летальный случай от COVID-19

В Киеве в ночь на среду будут заморозки до "минус" 2 на поверхности почвы и в воздухе

В ВСУ на изоляции 227 человек, новых случаев COVID-19 за сутки не зафиксировано

Степанов: за предыдущие сутки COVID-19 выявили у 64 медработников

В Израиле гражданам запретили покидать свои населенные пункты до конца Песаха

В Украине за сутки зафиксировано 270 новых случаев COVID-19: всего 3372 случая, 98 летальных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА