Глава МВФ обсудила с главами НБУ, Минфина Украины и их коллегами в регионе спад из-за COVID19

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в рамках начавшихся в дистанционном режиме Весенних сборов МВФ и Всемирного банка обсудила влияние коронакризиса на развивающиеся страны Европы с главой Нацбанка Украины и другими центральными банкирами региона.

"Весенние сборы МВФ в этом году не в Вашингтоне, а в кабинетах в каждой стране. Для НБУ они начались с общения с директором МВФ с центробанкирами и министрами финансов с emerging markets Европы о том, насколько глубоким спадом обернется для региона кризис COVID19", – написал глава НБУ Яков Смолий в "Твиттер".

В то же время он не уточнил других деталей.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский, Нацбанк и предыдущее правительство в начале декабря 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд. Позитивное решение МВФ позволит правительству получить также макрофинансовую помощь от ЕС (EUR500 млн) и кредит Всемирного банка (до $1,0 млрд), а также экстренную помощь Фонда в связи с коронавирусом объемом около 1,4 млрд.

Условиями для окончательного открытия программы, размер которой в ходе переговоров удалось увеличить ориентировочно до $8 млрд, стало принятие закона о рынке земель вместе с законом о регулировании банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), а также обновленного закона о госбюджете.

Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении законопроект о банковской деятельности и приняла в целом закон о рынке земли, а 13 апреля приняла обновленный госбюджет с увеличенным с 2,1% до 7,5% ВВП дефицитом.

В то же время окончательное принятие "антиколомойского" закона затягивается из-за более 16 тыс. правок, подданных его противниками. По оценкам представителей фракции правящей партии "Слуга народа", закон может быть принят в целом в начале мая, после чего МВФ понадобится еще две-три недели на окончательное утверждение программы и выделение средств.

Правительство Украины ухудшило оценку динамики экономики Украины в 2020 году с роста до спада в 4,8% ВВП. ВБ ожидает снижения ВВП на 3,5%, а Нацбанк Украины огласит свой обновленный макропрогноз 23 апреля.