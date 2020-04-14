Все трое новых заразившихся коронавирусом на Харьковщине госпитализированы не в тяжелом состоянии

За минувшие сутки в Харьковской области зафиксировано 3 новых подтвержденных случая COVID-19.

"Люди госпитализированы, не в тяжелом состоянии", - написал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на своей странице в Facebook во вторник утром.

По его словам, все трое заболевших - жители Харькова. Круг контактных лиц по одному из них установлен, по двум другим - устанавливается.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировано 10 новых подозрений на COVID-19.

В общей сложности на утро вторника в Харьковской области зафиксировано 70 подозрений на COVID-19, из которых 14 случаев подтверждено, 26 опровергнуто.

Остальные - на стадии проверки. 6 заболевших входят в возрастную группу от 20 до 40 лет, 5 - в группу от 40 до 60 лет. 3 человека - старше 60 лет.

Большинство заболевших (11 человек) - харьковчане.