В ВСУ на изоляции 227 человек, новых случаев COVID-19 за сутки не зафиксировано

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 14 апреля новых случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано, на изоляции находится более 200 чел., сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 14 апреля в Вооруженных силах Украины новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 не зарегистрировано. Всего учтено 19 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, из них 1 чел. выздоровел и 1 летальный", - сказано в сообщении на странице в "ЦФейсбук" в пятницу.

Так, на изоляции (в том числе на самоизоляция) - 227 чел.

Отмечается, что согласно анализу заболеваний среди военных и гражданского населения, чаще всего инфекция распространяется при встрече с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми общение происходит ежедневно.

Как сообщалось, 7 апреля стало известно, что сотрудница одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19,став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.