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09:54 14.04.2020

Степанов: за предыдущие сутки COVID-19 выявили у 64 медработников

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Степанов: за предыдущие сутки COVID-19 выявили у 64 медработников

За предыдущие сутки COVID-19 подтвердили у 64 медработников Украины, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"За предыдущие сутки методом ПЦР выявили 270 чел., заболевших COVID-19, из них 64 медработника. Госпитализированы 69 чел., из них трое детей. На аппаратах ИВЛ четыре человека. Выздоровело 22 чел., в т.ч. три медработника. Умерло пять человек, детей или медработников среди них нет",- сказал он.

Степанов также сообщил, что в целом с начала эпидемии на территории Украины выявлено 11,974 тыс. чел. с подозрением на коронавирус, из них 1,659 тыс. медработников, подтверждено методом ПЦР 3,372 тыс. чел., в т.ч. 594 медработника.

Теги: #медработники #степанов #коронавирус
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