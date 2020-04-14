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09:54 14.04.2020

В Израиле гражданам запретили покидать свои населенные пункты до конца Песаха

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В Израиле гражданам запретили покидать свои населенные пункты до конца Песаха

Правительство Израиля в ночь на вторник утвердило новые ограничения в связи с коронавирусом на ближайшие два дня до окончания праздника Песаха: гражданам запретили покидать населенные пункты и города их проживания, сообщают израильские СМИ.

По их данным, этот запрет также включает в себя поездки для покупки продуктов питания, медикаментов за исключением тех случаев, когда это нельзя приобрести по месту жительства. В таком случае разрешается поездка в соседний город. Кроме того, до конца Песаха - 16 апреля - гражданам нельзя отходить от своих домов дальше, чем на 100 метров.

Работа общественного транспорта была прервана накануне вечером и возобновится в четверг 16 апреля в ограниченном режиме.

Несмотря на праздник Песах, начавшийся 8 апреля, граждане соблюдают полный карантин. В первые дни праздника соблюдение ограничений обеспечивала полиция. С пятницы блокпосты сняты.

Ранее власти утвердили правила отсрочки выплаты штрафов за нарушение карантина.

Действующие в связи с режимом карантина ограничения в Израиле пока что остаются в силе. Так, в Израиле можно выходить из дома на короткие прогулки, за покупками в продуктовый магазин и в аптеку.

Также на улице людям предписано соблюдать дистанцию с другими не менее двух метров и носить маски, либо иным образом прикрывать нос и рот. С 12 апреля, после возобновления работы общественного транспорта, ношение масок в общественных местах станет обязательным. Длительные дальние прогулки запрещены, без крайней необходимости нельзя покидать свой город или населенный пункт.

Работодателям, чьи сотрудники продолжают ездить на работу, предписано допускать к рабочим местам не более 15% сотрудников.

В Израиле зарегистрировано 11,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 117 человек.

Теги: #коронавирус #песах #израиль
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