В Украине за сутки зафиксировано 270 новых случаев COVID-19: всего 3372 случая, 98 летальных

Согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 9:00 вторника, 14 апреля, в Украине подтверждены 3372 случая COVID-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 119, скончавшихся – 98.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 270 новых случаев", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети "Фейсбук" в пятницу.

Как сообщалось, к 9:00 13 апреля в Украине было зарегистрировано 3 тыс. 102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, количество выздоровевших пациентов (97) превысило количество летальных случаев (93). Таким образом, за сутки количество летальных случаев возросло на 5, количество случаев выздоровления – на 22.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине было 3 тыс. 102 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, количество выздоровевших пациентов (97) превысило количество летальных случаев (93). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 5, количество случаев выздоровления – на 22.

Как уточняют в ЦОЗ, среди умерших в результате осложнений 98 чел. - 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

На амбулаторном лечении находятся 1,907 тыс. пациентов.

Всего госпитализированы 1,248 тыс. чел, из них 52 ребенка.

В целом по Украине коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая обл. - 200 случаев (8 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 6 новых случаев заболевания;

Волынская обл. - 80 случаев (3 выздоровели), из них 2 новых;

Днепропетровская обл. - 71 случай (8 выздоровели), из них 11 новых;

Донецкая обл. - 12 случаев (1 выздоровел), из них 1 новый;

Житомирская обл. - 112 случаев, из них 18 новых;

Закарпатская обл. - 99 случаев (12 выздоровели), из них 7 новых;

Запорожская обл. - 89 случаев (11 выздоровели), из них 4 новых;

Ивано-Франковская область - 332 случая (16 выздоровели), из них 32 новых;

Киев - 551 случай, из них 56 новых;

Киевская обл. - 224 случая (11 выздоровели), из них 8 новых;

Кировоградская обл. - 144 случая, из них 2 новых;

Львовская обл. - 136 случаев (6 выздоровели), из них 12 новых;

Луганская обл. - 3 случая;

Николаевская обл. - 5 случаев;

Одесская обл. - 69 случаев;

Полтавская обл. - 26 случаев, из них 1 новый;

Ровенская обл. - 134 случая (8 выздоровели), из них 9 новых;

Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели);

Тернопольская обл. - 280 случаев (8 выздоровели), из них 7 новых;

Харьковская обл. - 14 случаев, из них 3 новых;

Херсонская обл. - 34 случая; из них 3 новых;

Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели);

Черкасская обл. - 105 случаев (1 выздоровел), из них 3 новых;

Черновицкая обл. - 456 случаев (21 выздоровел) (в сводке по состоянию на 9.00 13 апреля ЦОЗ Минздрава сообщал о 462 случаях и 21 выздоровевшем в области – ИФ);

Черниговская обл. - 10 случаев, из них 1 новый.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 14 апреля в Центр поступило 838 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11тыс. 974 сообщения о подозрении на COVID-19.