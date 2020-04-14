В Почаевской лавре опровергли информацию о смерти насельника от коронавируса

В Свято-Успенской Почаевской лавре опровергли распространенную в ряде СМИ накануне информацию о том, что от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19 в Киеве, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ (Московского патриархата).

В обнародованном во вторник на сайте Почаевской лавры сообщении подчеркивается, что вышеупомянутое сообщение не соответствует действительности: "никаких летальных случаев монахов Почаевской лавры не было", а СМИ и представителей Киевской горгосадминистрации попросили "не распространять слухи".