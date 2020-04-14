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09:30 14.04.2020

Макрон: режим самоизоляции продлен до 11 мая, границы со странами, не входящим в ЕС, закрыты "вплоть до дальнейших распоряжений"

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Макрон: режим самоизоляции продлен до 11 мая, границы со странами, не входящим в ЕС, закрыты "вплоть до дальнейших распоряжений"

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил, что режим самоизоляции в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 будет продлен до 11 мая.

"Режим самоизоляции должен продолжать действовать до понедельника, 11 мая", - сказал Макрон в ходе телеобращения.

Он отметил, что такие меры позволяют "действовать эффективно".

"Это необходимое условие для того, чтобы замедлить распространение вируса, найти необходимые места в реанимации и позволить нашему медперсоналу набраться сил", - добавил президент Франции.

"Пока эпидемию в стране все же не удалось взять под контроль. Мы должны продолжать наши усилия (направленные на сдерживание распространения вируса - ИФ) и продолжать выполнять правила", - сказал он.

После 11 мая, по его словам, власти начнут поэтапно возвращать страну к нормальной жизни. В частности, один из приоритетов - возобновление работы учебных заведений.

Он отметил, что те компании, которые способны работать, выполняя при этом действующие санитарные правила, должны продолжать это делать. "Страна продолжает жить", - уверен Макрон.

Французский лидер предупредил, что будет работать над оказанием дополнительной помощи бизнесу и наименее обеспеченным слоям населения.

В особенности он намерен помогать гостиницам, ресторанам, туристическому сектору, так как они не смогут быстро восстановиться от кризиса.

Макрон предупредил, что границы со странами, не входящим в ЕС, "останутся закрытыми вплоть до дальнейших распоряжений".

Масштабные публичные мероприятия во Франции будут запрещены минимум до середины июля.

Власти Франции 16 марта объявили об общенациональном режиме самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. По всей стране были закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжили работу без ограничений. Однако кафе, рестораны, кинотеатры закрылись.

Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако затем приняли решение о его продлении до 15 апреля.

Теги: #ес #макрон #коронавирус
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