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09:24 14.04.2020

Причин для отмены антироссийских санкций ЕС в связи с пандемией коронавируса нет - посол ФРГ в Москве

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Причин для отмены антироссийских санкций ЕС в связи с пандемией коронавируса нет - посол ФРГ в Москве

Отмена введенных Европейским союзом санкций против России напрямую увязана с выполнением Минских договоренностей, ожидать изменений в этом вопросе в связи с пандемией коронавируса не стоит, считает посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.

"Санкции, которые были объявлены Евросоюзом в отношении России, были сформулированы весьма четко. Так же четко прописаны и условия их отмены. Вопрос снятия увязан напрямую с выполнением Минских договоренностей, и в условиях нынешней пандемии я не ожидаю каких-либо изменений", - сказал фон Гайр в интервью "Интерфаксу".

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на существующие санкции, между странами ЕС и Россией ведется активная торговля.

"Так, например, в 2019 году товарооборот между Германией и Россией, куда, кстати, в том числе входит продукция фармацевтической промышленности и медицинские товары, составил $53 млрд - это на 10% меньше, чем 2018 году, что обусловлено в первую очередь более низкими ценами на сырье", - сказал посол.

В минувшем марте генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к отмене санкций для помощи в борьбе с COVID-19. Резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом и отказе от торговых войн и односторонних санкций не была принята Генассамблеей ООН в связи с позицией ряда стран, в том числе Украины, Грузии, Великобритании и США, а также ЕС.

Теги: #коронавирус #санкции #ес #рф #германия
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