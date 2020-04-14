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08:49 14.04.2020

Во Львовской области количество заболевших коронавирусом возросло до 136 человек

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Количество заболевших коронавирусом во Львовской области за минувшие сутки возросло до 136 человек, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на заместителя городского головы Львова Галину Сличну.

"По состоянию на 08.00 во Львове и Львовской области подтверждены 136 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 – летальные, 6 выздоровели", - указано в сообщении.

За минувшие сутки в области диагностировали 12 новых больных.

По данным городских властей Львова, в областной инфекционной больнице находится 86 человек, из них в реанимации - 7 человек, на аппаратах ИВЛ три пациента.

Теги: #львов #коронавирус #украина
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