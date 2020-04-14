События

08:40 14.04.2020

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1 млн 920 тыс., число жертв

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В мире по состоянию на 14 апреля зафиксировано 1 млн 920 тыс. 985 подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-19, число жертв достигло 119 тыс. 686, сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг положения дел с распространением инфекции.

Ранее университет сообщал о том, что число заразившихся достигло 2 млн 19 тыс. 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 тыс. 483 человека. Он постоянно корректирует сведения на основании информации, получаемой из соответствующих стран.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют Соединенные штаты, где скончались 23 тыс. 622 человека, выявлено 582 тыс. 580 инфицированных Covid-19.

В Испании число больных достигло 170 тыс. 099 при 17 тыс. 756 умерших, Италии - 159 тыс. 516 (20 тыс. 465), Франции - 137 тыс. 877 (14 тыс. 967), Германии - 130 тыс. 072 (3 тыс. 194), Великобритании - 89 тыс. 571 (11 тыс. 329), Иране - 73 тыс. 303 (4 тыс. 585), Турции - 61 тыс. 049 (1 тыс. 296), Бельгии - 30 тыс. 589 (3 тыс. 903), Нидерландах - 26 тыс. 712 (2 тыс. 833), Швейцарии - 25 тыс. 688 (1 тыс. 138), Канаде - 25 тыс. 680 (780), Бразилии - 23 тыс. 723 (1 тыс. 355).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 89 новых случая заражения коронавирусом, 86 - у людей, прибывших из-за рубежа, три - внутри страны (провинция Гуандун).

За сутки в стране не зафиксировано новых случаев смертельного исхода от вызываемого коронавирусом заболевания.

С декабря от коронавируса в стране умерло 3 тыс. 341 человек, зарегистрировано 82 тыс. 249 случаев заболевания, из них 1 тыс. 464 - ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения Covid-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.

Теги: #инфицированные #коронавирус #мир
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