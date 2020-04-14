Спасатели продолжают ликвидировать пожары на территории четырех лесничеств в зоне отчуждения в Киевской области, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 7:00 14 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Детяткивського, Паришивського и Денисовецького лесничеств", - сказано в сообщении.

Как отмечается, происходит горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС, которыми 14 апреля осуществлено 227 сбросы - 538 т воды).

Вместе с тем, в Житомирской области 14 апреля состоянием на 7:00 пожар лесной подстилки вблизи с. Звиздаль Народичского района на территории Народичского и Клищивського лесничеств локализован.

"Открытого огня нет, наблюдается тление 2 ячеек на общей площади около 5 га", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 67 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 36 человек личного состава и 11 единиц техники.

Также 13 апреля в ГСЧС поступила информация, что вблизи с. Радогоща Лугинского района на территории Радогощанського лесничества возникло возгорание сухой травы, лесной подстилки и кустарников на площади около 35 га.

По состоянию на 7:00 14 апреля к тушению привлечены 100 человек и 21 единица техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 7 единиц техники.