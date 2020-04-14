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06:39 14.04.2020

В китайской провинции Хэйлунцзян выявлено 79 прибывших из России инфицированных коронавирусом граждан КНР

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За истекшие сутки в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ, коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России, сообщил провинциальный Комитет здравоохранения.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника общее число подтвержденных случаев ввезенных из-за рубежа случаев заболевания в Хэйлунцзяне выросло до 326.

В то же время, власти китайского автономного района Внутренняя Монголия на границе с Россией сообщили, что в понедельник не выявлено новых завозных случаев инфекции

Накануне они информировали, что 12 апреля в период с 07:00 до 16:00 по местному времени у 34 граждан КНР, прибывших на территорию Китая через автомобильный пункт пропуска Забайкальск (Россия) - Манчжурия, диагностирован коронавирус COVID-19.

По состоянию на вечер минувшего воскресенья, в автономном районе зафиксировано 115 подтвержденных завозных случаев заражения коронавирусом. Из них 71 - из России, 22 - из Великобритании, 19 - из Франции, два - из США, 1 - из Испании.

За сутки новых "импортированных" случаев заболевания не выявлено также в Шанхае. Ранее сообщалось, что у 60 человек, прибывших в мегаполис из Москвы рейсом "Аэрофлота" SU208 10 апреля, подтвержден COVID-19.

Китайская газета "Синьцзин бао" выяснила, что значительную часть инфицированных, прилетевших в Шанхай из Москвы, составляют торговцы с так называемого "китайского" рынка в московском районе Люблино.

Теги: #данные #инфицированные #россия #китай
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