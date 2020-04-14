На Херсонщине обнаружили коронавирус у годовалого ребенка и его 32-летней матери

В Херсонской области коронавирус подтвердился у 32-летней женщины и ее годовалого ребенка, сообщил глава областной государственной администрации Юрий Гусев.

"Состояние матери с ребенком - удовлетворительное. Сейчас они находятся на самоизоляции. За ними установлен ежедневный медико-санитарный надзор", - сообщил Гусев.

Он отметил, что больные контактировали с ранее заболевшим членом их семьи.

Кроме того, в течение 13 апреля подтвердились 3 новых случая заражения. В частности, заболела коронавирусом 44-летняя женщина, которая недавно вернулась из Киева. Она находится в областной инфекционной больнице в стабильно тяжелом состоянии и также получает кислород.

Также сообщается, что всего в области зарегистрировали 34 случая заражения. Из них один человек выздоровел, еще один скончался.