Суммарное число инфицированных COVID-19 в мире превысило 2 млн

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с декабря прошлого года превысило в ночь на вторник 2 млн человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире число заразившихся достигло 2 млн 19 тыс. 320 человек, жертвами коронавируса стали 119 тыс. 483 человека.

Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением инфекции в мире, основываясь на официальных данных соответствующих стран.

По числу подтвержденных случаев заражения и скончавшихся от вызываемой коронавирусом болезни продолжают лидировать США, где зафиксировано 682 тыс. 619 инфицированных и 23 тыс. 529 умерших.